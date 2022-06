Sokolovnu v Poděbradech čeká rekonstrukce. Přibude i nový gymnastický sál

„Polovinu historické budovy jsme v posledních letech pronajímali provozovateli squashe a bowlingu, ale vlivem malého zájmu o tento sport a hlavně kvůli covidu to museli skončit a nájem jsme vypověděli. Jde o část, ze které chceme udělat moderní gymnastickou tělocvičnu, abychom třeba nemuseli po každém tréninku všechno nářadí uklízet, protože se střídáme s jinými sporty,“ řekl Smejkal. Nový sál pro sportovní gymnastiku a ostatní gymnastické sporty by měl být bezpečnější, bude mít například molitanovou a stretchovou jámu, akrobatický pás, zapuštěnou závodní trampolínu a workoutový kout.

Před rokem nechali Sokolové zpracovat architektonický návrh rekonstrukce, která má budově částečně navrátit některé prvky z doby jejího vzniku. Loni na podzim požádali o dotaci NSA. „Rozhodnutí čekáme každým dnem, věříme, že se to povede a co nejdřív budeme moci začít,“ doplnil Smejkal. Dotace by podle něj měla pokrýt stavební úpravy a investice, například speciální podlahu, obnovu oken, netýká se ale vybavení. „Do stavebních úprav jsme dodatečně doplnili elektroinstalace, zateplení sálu, rozvody ozvučení a sportovní nářadí,“ doplnil. Tyto výdaje ve výši 1,6 milion korun by měla pokrýt veřejná sbírka, kterou spustili loni v prosinci. Doposud lidé přispěli přes 410 000 korun.