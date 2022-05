Starostové chtějí odklad procesu vzniku NP Křivoklátsko na dobu po volbách

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) řekla, že se nad tím zamyslí. Aktuálně plánovaný termín zahájení je 9. června, což by znamenalo, že devadesátidenní lhůta pro vyjádření skončí několik dní před volbami. Zaznělo to na dnešní besedě zástupců obcí z regionu s Hubáčkovou. Několik starostů jednání opustilo už po zhruba půlhodině jednání, podle nich nepřinášelo nové informace. Dnešního projednávání se zúčastnily přibližně dvě desítky zástupců obcí.

Starostové by přivítali delší diskuzi. „To načasování není dobré,“ řekl dnes při jednání s ministryní starosta Zbečna Jiří Těhan. Podle řady starostů by bylo lepší proces zahájit až po komunálních volbách, aby připomínky obcí k vyhlášení národního parku odpovídaly aktuálnímu postoji zastupitelů a obyvatel obcí.

V dřívějším návrhu národního parku byla i zastavěná část obce Karlova Ves, nyní už je podle Hubáčkové tato část z návrhu vypuštěná. Některé obce se také obávají dalšího nárůstu omezení a turismu. „To, co už teď omezeno je, tam zůstane. To co by chtěli starostové navíc, protože, pokud jsem rozuměla, mají obavu z toho turistického ruchu, tak ano, pak by to ale bylo předmětem jednání o plánu péče, určitě ne při zahájení,“ doplnila Hubáčková.