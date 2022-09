Stavbaři bourají most v Sázavě na Benešovsku, nahradí ho novým

Stavbaři bourají most v Sázavě na Benešovsku, demolice je naplánovaná zhruba na tři týdny. Do konce příštího roku původní most před řeku Sázavu nahradí nová stavba.