Středočeský kraj odstoupil od stavby výcvikového areálu Svět záchranářů

Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) tato střediska nakonec nevzniknou. „My jsme to kritizovali jako tehdejší opozice a i do voleb jsme šli s tím, že ani na jednom tomto území nechceme Svět záchranářů podpořit,“ uvedla hejtmanka.

Podle Peckové má kraj nyní jiné priority, investovat by potřeboval do nemocnic, škol nebo do silnic. Neumí si také představit, že by hejtmanství financovalo projekt za čtvrt miliardy korun nebo více z vlastních zdrojů. Jenom zhotovení projektové dokumentace by podle ní vyšlo na deset milionů korun.