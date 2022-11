V Českém Brodě zdraží od ledna vodné a stočné o 27 %, odpad o 17 %

Poplatek za odpad město zvyšovalo i pro letošní rok. „Nechtěli jsme skokové navýšení, proto jsme navyšovali už loni. Roste nám poplatek za skládkování, za některé suroviny jsme dříve dostávali, nově ale budeme třeba za papír doplácet,“ řekl starosta. Podle něj rostou náklady za svoz komunálního i tříděného odpadu, bioodpadu, černého skládkování a svoz košů ve městě. „Čím víc budeme systém dotovat z rozpočtu města, tím víc budou peníze chybět jinde, třeba na opravy chodníků,“ doplnil. Do budoucna město zvažuje zavedení motivačního prvku do systému, případně odpuštění poplatku například dětem do dvou let.