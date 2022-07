Zájezdský zoopark u Kladna otevřel nové expozice pro drápkaté opičky a želvy

Novou část zoo nazvanou Latinská Amerika obývají kromě drápkatých opiček také lvíčci zlatohlaví, kosmani bělovousí, kosmani běločelí, tamaríni žlutorucí a tamaríni bělohubí. „Poslední jmenovaní mají malá mláďata, která si pečlivě nosí na zádech. Kromě drápkatých opiček by měly časem přibýt i další jihoamerické druhy zvířat, jako jsou morčata divoká, mary slaništní nebo želvy uhlířské,“ uvedl kurátor chovu zvířat Jiří Marek mladší.

Podle Kolešky je nyní expozice ve zkušebním provozu. „Zvířata jsme vypustili do venkovních výběhů a zpřístupnili návštěvnický koridor. Postupně budeme dodělávat vnitřní výběhy a celou expozici doplní rozsáhlý systém informačních panelů o přírodě amerických kontinentů. Není tedy ještě úplně dokončená a slavnostní otevření plánujeme na druhou polovinu letní sezony,“ doplnil Koleška.

Nové působiště suchozemských želv je u výběhu velbloudů dvouhrbých. Jsou zde želvy zelenavé a želvy žlutohnědé. „Brzy by je měly doplnit želvy vroubené, které k nám přijedou z plzeňské zoo. Tím zoopark zkompletuje kolekci všech druhů evropských suchozemských želv,“ uvedl Koleška.

Zoo také postupně od loňského roku investuje do zázemí pro návštěvníky. Postavila nové toalety, rozšířila dětské hřiště i naučnou stezku, dokončuje kavárnu s bistrem.

Zoopark je otevřený denně od 9:00 do 18:00. Vstupné pro dospělé je 120 korun, pro děti do 15 let 75 korun.