Budova Severočeské galerie v Litoměřicích je ve špatném stavu, kraj ji opraví

Na opravu uvolní Ústecký kraj ihned milion korun, dalších deset milionů v etapách. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Špatný stav je podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka (ODS) i u některých dalších budov v majetku příspěvkových organizací kraje. „Roky se do nich neinvestovalo, zanedbala se údržba v minulých letech. My se to snažíme napravit,“ uvedl Kulhánek. Kraj chce vytvořit přehled nemovitostí, u nichž je nutná investice kvůli rekonstrukci nebo třeba proto, že jejich provoz je energeticky náročný.