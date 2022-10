Chomutov hledá v soutěži zpracovatele návrhu přeměny lázní na knihovnu

Město předpokládá, že by přestavba měla vyjít asi na 600 milionů korun bez daně. Vyplývá to z informací na webu, kde radnice zveřejňuje veřejné zakázky.

Budova by měla sloužit také ke kulturním, společenským či kreativním aktivitám. Návrh by měl respektovat okolí stavby, tedy centrální park. Vybraný návrh, který se stane podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace, musí rovněž zahrnovat využití obnovitelných zdrojů. Radnice počítá s tím, že po přeměně najdou v nové knihovně vyžití obyvatelé všech věkových kategorií i návštěvníci města. Prostory někdejšího jezuitského gymnázia, kde knihovna v současné době sídlí, neumožňují rozvoj dalších služeb. Účastníci soutěže by proto měli ve svých návrzích pracovat s tím, že se do budoucna budou jednotlivé funkce knihovny měnit.