Děti ze základních škol na Mostecku vysadily do Bíliny sto kilo ryb

„Od té doby bylo do řeky vypuštěno deset tun ryb v hodnotě jednoho milionu korun,“ informoval mluvčí skupiny Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Bohatý program pro žáky prvního stupně místní školy připravilo Ekologické centrum Most. „Kromě zasvěceného výkladu o zajímavostech ze života ryb a nesmírném významu řeky Bíliny pro náš region čekala na děti řada zábavných aktivit od her a kvízů přes samotné vypouštění ryb do řeky až po závěrečné opékání špekáčků na ohni,“ popsala průběh akce vedoucí centra Martina Černá. Děti se podle ní těší na další vysazování ryb, které se uskuteční na podzim.