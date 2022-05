Most zřejmě znovu vypíše zakázku na opravu kulturního domu Repre

Město na zakázku vypsalo soutěž už zhruba před půl rokem. Do tendru se přihlásili dva uchazeči, vítěz nabídl cenu zhruba o 120 milionů korun vyšší, než byl odhad. „Domluvili jsme se, že zkusíme ještě jednou vysoutěžit celkovou rekonstrukci podle původního projektu s přemístěním knihovny,“ uvedl primátor Jan Paparega (ProMOST). V současnosti se aktualizuje rozpočet zakázky s ohledem na vývoj na stavebním trhu. Během června by město soutěž vypsalo.

Výsledek tendru by mohli znát radní před podzimními komunálními volbami. „Pokud to bude těsně před hlasováním, bylo by nanejvýš vhodné nechat rozhodnutí na nové koalici,“ řekl Paparega. Podle něj by se pak vedla politická debata, zda největší investici v novodobé historii města uskutečnit.