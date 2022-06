Na vyloučenou lokalitu Stovky v Mostě budou dohlížet sami obyvatelé

Stovky jsou podle ředitele mostecké městské policie Jaroslava Hrvola jednoznačně nejproblematičtějším místem v Mostě. Město teď zkusí vybrat externí spolupracovníky, kteří by se stali správci lokality. „Budou to takové oči a uši strážníků, kteří nemohou být všude, ačkoliv máme ve Stovkách stálou hlídku, chodí tam asistenti prevence kriminality, pro pocit bezpečí to úplně nestačí,“ uvedl Hrvol.