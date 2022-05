Počet klientů v dluhových poradnách v Ústeckém kraji roste

Také metodička dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Lenka Stiborová potvrdila, že se na ni obrací víc klientů než například před rokem. „Každý den nás oslovují lidé, kteří by měli zájem s námi jejich potíže, týkající se dluhů, řešit. Často se stává, že naši dluhoví poradci mají zaplněné kapacity, tudíž se zájemci proběhne prvotní schůzka, kdy zjišťujeme problém, zda to spěchá a zájemce případně zapíšeme na čekací listinu,“ řekla Stiborová. Doplnila, že v regionu je šest poradců.

U lidí, kteří využili milostivé léto a neměli dluhy, na které by se generální pardon nevztahoval, se podle Stiborové nedá dohlédnout na to, zda jim nevznikly nové závazky. „Co se týká klientů, se kterými se dlouhodobě pracovalo, tak víme, že nyní žádné nové nemají,“ podotkla. Další skupinou jsou lidé, kteří své závazky umořili pouze zčásti a nadále mají exekuce či dluhy, které jsou ve fázi soudního výkonu či mimosoudního vymáhání. Milostivé léto jim pomohlo k tomu, aby se některých dluhů zbavili a mohli například vstoupit do procesu oddlužení, kde je pro některé podmínkou na konci uhradit minimálně 30 procent z celkové dlužné částky. Vstup do oddlužení pro ně předtím třeba nebyl možný, jelikož danou podmínku nesplňovali.