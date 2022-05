U Chomutova začala výstavba průmyslové haly za 1,5 miliardy korun

Mezi Mostem a Chomutovem podle primátora Chomutova Marka Hrabáče (ANO) průmyslová zóna chyběla. „Teď tady vznikne něco, co bude minimálně reprezentovat. Nová environmentální výrobní hala. Pokud to dodrží, měly by tady být vysazeny vzácné dřeviny, tůně a v podstatě by to měl být park. Navíc vzniknou volná místa, to je pro region vždycky dobrá zpráva,“ řekl primátor. Podle něj by se místa měla obsadit velmi rychle, pokud zaměstnavatelé nabídnou dobré podmínky.