Ústecké Činoherní studio nazkoušelo autorskou komedii HANZELKAZIKMUND

Na míru ústeckého souboru ji napsala dramaturgyně Kateřina Součková, režie se ujal Adam Svozil. Představení, do kterého se promítají dobové reálie a zčásti i současnost, bude mít premiéru 27. ledna.

Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda přibližují autoři mimo jiné skrze vnímání posluchačů, kteří seděli u rozhlasových přístrojů v dychtivém očekávání dalších příběhů a dobrodružství. „Uvědomili jsme si, že přestože známe postavy pánů Hanzelky a Zikmunda, tak o nich nevíme dost, známe pouze takové střípky. Čím víc jsme se nořili do jejich deníků, archivu, jejich korespondencí, tak jsme zjišťovali, že jsou to extrémně komplexní a zajímavé postavy, na nichž se dá zkoumat nejen fenomén cestování, turismu, objevování, ale i průnik osobních životů a velkých dějin,“ řekl ČTK režisér.

Divadelní jeviště se stává scénou pro cesty do celého světa a zároveň místem naslouchání zážitkům dvou nadšených cestovatelů. Publikum se podívá prostřednictvím hry na Cheopsovu pyramidu i Kilimandžáro. „Když někam jedeme my, tak si uvědomujeme ekologickou stopu a uvědomujeme si, jaké důsledky mají naše cesty na původní obyvatele v těch zemích. Takže je to obecně nějaká meditace nad jejich (Hanzelky a Zikmunda) nevinností, o kterou se přišlo v průběhu 20. století,“ uvedl režisér.