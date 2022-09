Ústecký kraj chce mít v příštím roce studii k těžbě lithia na Cínovci

Začít s těžbou suroviny, která se používá například při výrobě baterií do aut, by se mohlo za čtyři roky. Ústecký kraj vnímá těžbu a zpracování lithia ve spojení s vybudováním tzv. gigafactory, továrny na výrobu baterií do elektromobilů, jako příležitost pro modernizaci průmyslové výroby v regionu. V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia, naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese.