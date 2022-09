Ústecký podnikatel představil alternativní trasu rychlodráhy přes Ústecký kraj

V Ústí nad Labem Správa železnic navrhuje vést rychlodráhu v estakádě ve druhém patře ze čtvrti Střekov. „Tato varianta znamená velké bourání na Střekově a stavbu nádraží v centru, která potrvá deset let. Ve druhém patře budou jezdit nákladní vlaky, což představuje hluk. Navíc nelze napojit na rychlodráhu trať z Děčína, takže by kilometr od sebe stála dvě nádraží, mezi kterými by pendlovali lidé, což je podle mě nepřijatelné,“ uvedl Hausenblas. Ten navrhuje vést trať po levém břehu pod zemí. Do tunelu by zároveň ústily vlaky z Děčína. „Zklidnilo by se celé labské údolí, boural by se jediný barák, který je v majetku železnic,“ řekl Hausenblas. Třetím místem, které je nutné vyřešit, je podle něj okolí Chlumce nedaleko Ústí, jenž leží u plánovaného pětadvacetikilometrového tunelu přes Krušné hory.