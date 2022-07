V děčínské zoo si medvěd dá zmrzlinu, v Chomutově čeká zvířata sníh

Například na medvěda Bruna v děčínské zoologické zahradě čeká zmrzlina, některá zvířata v chomutovském zooparku si užijí sněhovou nadílku. ČTK to dnes řekli zástupci zoologických zahrad.

Chomutovský zoopark si pro zvířata přichystal ochlazení v podobě rozprašovacích chladicích zařízení, ve středu se rosomáci, pižmoni a medvědi mohou těšit na sníh, který jim do expozic navezou chovatelé. Pod zoopark spadá nedaleké Kamencové jezero, ředitelka zoo Věra Fryčová dnes ČTK řekla, že si lidé najdou cestu spíše tam, někteří, a to zejména dopoledne, se chodí procházet i do zooparku. „My jsme napůl les, takže u nás chládek je. Ráno jsem zooparkem projížděla a byli tam na procházce starší lidé i rodiny s dětmi,“ dodala Fryčová.