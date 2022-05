Bystřičtí skauti si v sobotu připomenou svůj vznik. Otevřou novou základnu

„Máme k tomu (k historii) dohledané dokumenty až k roku 1929, to jsou ty, které jsou potvrzené písemnostmi, máme první doložený zápis od našeho zakladatele, byli to bratři Jan a Josef Tulisovi,“ řekl Gável. První registrace byla na ústředí Junáka poslaná o rok později. „My jsme to 90. výročí chtěli slavit v roce 2020, ale bohužel z důvodu covidu se nedalo scházet, ani jsme nemohli využít prostor muzea, takže jsme to posunuli až na teď, kdy otevíráme novou skautskou základnu,“ řekl Gável.