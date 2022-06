Dny otevřených ateliérů na Vysočině pozvou veřejnost na 98 míst

Jejich spojujícím motivem bude umění jako lék. Podle Neubauera se dá heslo interpretovat i v souvislosti s odeznívající pandemií covidu-19, která ovlivňovala předchozí ročníky. Díky ústupu pandemie také organizátoři věřili ve větší účast, loni bylo zapojených 117 dílen a ateliérů. „Dá se to samozřejmě interpretovat různě, ale já jsem do toho šel konkrétně s tím, že ta doba, byť už není covid hlavní téma, je pořád těžká. Máme tady uprchlíky, máme tady lidí zkoušené válkou i těžkou ekonomickou situací. Chtěl jsem to jako takovou jiskřičku naděje, že v temných dobách funguje umění jako něco, co dokáže člověka povzbudit,“ řekl Neubauer.