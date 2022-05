Elektrárnu v Dukovanech čeká rozhodování o zajištění jiného dodavatele paliva

Měla by tak postupovat podobně jako elektrárna Temelín, pro kterou budou palivo dodávat americká a francouzská společnost. Na dnešním semináři Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně v Dukovanech, který se konal ve Valči na Třebíčsku, to řekla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jiná paliva podle ní nebudou výrobně optimální, ale budou bezpečná.

„Nedovedu si do budoucna představit závislost jen na jednom dodavateli. Nějaká jednání probíhají, detaily zatím říci nemohu,“ řekl ČTK ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín. Dukovany mají nyní zásobu paliva takřka na tři roky. „Další dodávka z Ruska by měla podle platné smlouvy proběhnout ještě letos,“ řekl Havlín.

Ruský dodavatel zásobuje Dukovany takřka 40 let a palivo pro potřeby elektrárny dál vyvíjí. „Pokud ho budeme odebírat od jiného dodavatele, ten nemá úplně takovouto historii. To znamená, to palivo u nás bude použitelné, bude bezpečné, ale může mít vyšší či nižší výkon, to nevíme,“ řekl Havlín.