Humpolec koupí Spolkový dům za více než 28 milionů korun

Opoziční zastupitelé, kteří se do hodinu trvající diskuse před hlasováním o nákupu zapojili, kritizovali, že o strategickém nákupu rozhoduje ještě současné zastupitelstvo. Chtěli to přenechat až zastupitelům zvoleným v zářijových komunálních volbách. Podle opozičního zastupitele Petra Machka (HumpolecGo!) není dobré, když nebyl před nákupe podrobně zhodnocený technický stav objektu. „Je to velká investice. V současnosti je to 28 milionů, ale to neznamená, že je to konečná cifra, kterou nás to bude stát. Pravděpodobně se ten prostor dá využívat hned, ale může se stát, že příští rok a následující roky to budou další desítky milionů, co do toho budeme muset dát,“ řekl Machek.