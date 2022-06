Humpolec připomněl kameny zmizelých židovskou rodinu Zaitschkovu

V domě v Husově ulici vyrůstala Anna Spitzerová, která se narodila v roce 1891. Spolu s rodiči v něm žila v podnájmu. Provdala se za o dva roky staršího Vítězslava Zaitschka, který byl původně prokuristou textilní společnosti, později začal sám podnikat a dům, kde jeho žena prožila dětství, koupil. Společně měli dceru Hanu a o pět let mladšího syna Maxe. Když je v roce 1942 odvlekli nejprve do Terezína a pak do koncentračního tábora Trawniky, bylo Maxovi 22 let.