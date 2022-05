Humpolec zvažuje, že koupí Spolkový dům, rozhodnout musejí zastupitelé

O definitivním nákupu nemovitosti budou zřejmě zastupitelé rozhodovat v červnu. „Spolkový dům je v soukromých rukou a majitelé už by ho nechtěli provozovat a je k prodeji. Byli jsme majiteli osloveni, zda by město nemělo zájem vzít ho do svého vlastnictví,“ řekl starosta Humpolce Karel Kratochvíl (ODS). Ocenil nabídku nejprve směrem k městu.

Spolkový dům je totiž pro město významnou stavbou a vedení radnice má záměr zachovat ho v současné podobě. „Mohlo by se stát ledasco, mohl by to koupit nějaký developer, mohl by úplně změnit jeho strukturu, charakter, proto je záměr, aby byl v majetku města,“ řekl Kratochvíl. Kupní cenu zatím nezveřejnil. Měla by být veřejně známá na schůzi zastupitelstva 22. června.

Dům ve Smetanově ulici stojí od roku 1899. „Fungoval opravdu jako společensko-kulturní instituce. Až do období znárodňování takto fungoval pod správou spolků,“ řekl Kratochvíl. Následně byla budova městská, zřízené v ní bylo i kino. Bez péče města ale stavba chátrala, na konci 80. let minulého století na ni byl vydaný demoliční výměr. Zničení stavby podle Kratochvíle zastavily změny po roce 1989, kdy si dům koupili jeho současní vlastníci a opravili ho. „Tehdy to byla ruina a město pracovalo s hodně omezeným rozpočtem, takže na to (opravu) prostě nebyly prostředky,“ řekl Kratochvíl. Noví majitelé ho dál využívali pro kulturní a společenské účely. Jeho součástí je velký sál s tanečním parketem.