Jemnice chce kvůli narůstajícím cenám urychlit opravu střechy zámku

Město zámek získalo v 90. letech, když ho opustila armáda. Snažilo se najít strategického partnera, který by zdevastovanou, ale památkáři ceněnou památku oživil. Úspěšné nebylo, proto ho opravuje po částech z vlastního rozpočtu s přispěním dotací. Podle odhadu, který vychází z cen roku 2020, by celková obnova zámeckého areálu stála 620 milionů korun. „V dnešních cenách už jsme klidně na 800 a 900 milionech korun. Přitom roční rozpočet Jemnice je 100 milionů, na investice nám zbývá asi 20 milionů,“ řekl starosta čtyřtisícového města Miloň Slabý (SNK).

Oprava střechy začala v roce 2016 pracemi na krovu a stropech, které poškodila dřevomorka. Od té doby už obnova střechy stála asi 19 milionů korun, 6,7 milionu z toho pokryla dotace z programu záchrany architektonického dědictví (PZAD). Díl prací připravený na letošní rok dokončila stavební firma v květnu. Po střeše by chtěla Jemnice v opravě zámku s přispěním PZAD pokračovat výměnou oken. „A postupně bychom opravovali jednotlivé místnosti. Teď už víme, že každá z nich je tak za dva miliony korun,“ řekl Slabý. Zámek má na 150 sálů. Mezi prvními by měl být opravený ten, ve kterém by příští rok měl být k vidění rozměrný 3D model města. Na asi 50 čtverečních metrech představí podobu Jemnice z první poloviny 19. století.

V té době bylo místo parku před zámkem cvičiště. Park už se ale před lety vrátil ke své původní úpravě, obnovená byla i kašna. Letos město do obnovy květinových záhonů a mlatových cest v parku investovalo 1,5 milionu korun. V plánu má opravu loveckého salonu, který by mohl sloužit jako obřadní síň. Odhady nákladů jeho oprav jsou podle loňských cen asi 1,6 milionu korun. Podle starosty by se oprava mohla platit z darů místních lidí a firem. „Chtěl bych, aby to byla obřadní síň pro svatby a vítání občánků, aby to lidé, i tím, že se budou třeba podílet finančně, vzali jako patriotismus,“ řekl Slabý.