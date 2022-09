Jihlava dokončila opravu ulice po čtyřech letech, zdržely ji spory o kanalizaci

Obnova ulice stála bez daně 15,5 milionu korun. Primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) při dnešním otevření této ulice podotkla, že si říkala, jestli je co slavit, když se ulice opraví a otevře po dlouhých čtyřech letech. „Ale z mého pohledu slavit co je, protože to nebyla běžná situace,“ uvedla.