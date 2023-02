Jihlavská zoo předala samce rysa do švýcarského Bernu. Vytvoří chovný pár

Očekávaná mláďata tohoto geneticky cenného páru by v budoucnu mohla být vypuštěná v místě původního výskytu rysů v Itálii. ČTK to dnes řekla Simona Kubičková ze zoo. Samici rysa, která z jihlavské zahrady utekla krátce před Vánoci, se zatím chovatelům odchytit nepovedlo.

Samec rysa předaný do Švýcarska se v Jihlavě narodil v roce 2018, samice v roce 2012 v britském Port Lympne. Do Tierparku Bern byla zvířata přepravená na konci minulého týdne. „Stalo se tak po doporučení vedoucí evropské plemenné knihy,“ uvedla Kubičková.

V jihlavské zoo zůstala jedna samice rysa ostrovida. Je to matka samice, která utekla. Překonala oplocení, když šplhala vysoko do stromů. Podle zpráv, které přicházejí od lidí, se rysovi v přírodě daří přežít. „Stále se pohybuje do pěti kilometrů od Jihlavy,“ řekla Kubičková. Dodala, že možný odchyt ztěžuje to, že se rys stále přesouvá a nezdržuje se na jednom místě.