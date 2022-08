Jihlavské divadelní dílny letos inspirovala malířka Míla Doleželová

„Premiéra bude 3. srpna, následovat budou čtyři reprízy,“ řekl Jakub Škrdla. Život a dílo malířky, která zemřela v roce 1993 v Telči na Jihlavsku, jsou podle něho bohaté a inspirující. Chystané představení má navozovat empatie od diváků pomocí různých situací. „Přišlo nám to nejupřímnější, protože pustit se do vytvoření obrazu tak jemného a precizního, jaký byla schopna vytvářet ona, nebo ona a Jiří Mareš (výtvarník, manžel Doleželové), by nám přišlo skoro až nezodpovědné,“ řekl Škrdla.

Představení stojí na několika milnících umělčina život, který začal po první světové válce a před světovou hospodářskou krizí. Promítá se v něm druhá světová válka i komunistický puč po ní a následná ztráta svobody trvající 40 let. „Jak je možné, že člověk v sobě najde tu vnitřní sílu fungovat jako svobodný tvůrce a že v něm ta jiskra a ten náboj nezhasne? To nám přišlo strašlivě cenné,“ řekl Škrdla.

Představení se rodilo s přispěním všech účastníků postupně na základě pohybových, výtvarných či hudebních dílen vedených zkušenými lektory. Zapojit se mohli profesionálové i laici všech věkových kategorií. Už čtyřikrát se divadelních dílen účastnila teprve třináctiletá Estel Gerstnerová z Jihlavy. V letošním představení bude účinkovat v několika scénách. „Budu hrát třeba husu nebo domeček, v další scéně jen doplním, kolik to měří - je to složité popsat,“ řekla Gerstnerová. Už dřív ji zaujala freska, kterou Doleželová vytvořila v jihlavské lékárně, aniž by Gerstnerová o autorce něco věděla. „Byla jsme překvapená, že je to ta freska, kterou jsem jako malá obdivovala,“ řekla Gerstnerová.