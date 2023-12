Malé muzeum bible ve Starém Pelhřimově získalo nejstarší exponát, je z roku 1529

Muzeum ji koupilo spolu s dalšími od soukromého sběratele, aby obohatilo sbírku. ČTK to řekl ředitel muzea a teolog Vladislav Donát.

Hned u vchodu do muzea si mohou návštěvníci prohlédnout mapu světa s vyznačením míst, odkud jednotlivé exponáty pocházejí. Bible nebo její část už byla podle Donáta přeložená do více než 3500 jazyků. V muzeu jsou výtisky ve více než 100 jazycích. Nedávno se sbírka rozšířila o Nový zákon vydaný v čadské arabštině, kterou muzeu věnovala česká misionářka, která v africkém Čadu působí. „Čad nám zatím chyběl, ale jenom v Čadu je přes 130 jazyků. Trochu se nám rozšířila Etiopie, protože si nás na internetu našel český velvyslanec v Etiopii, zavolal nám a řekl, jestli bychom o tamní bible měli zájem, nakonec nám je poslal ve čtyřech nebo pěti jazycích,“ řekl Donát.

Základem muzea se stalo několik tisků, které Donát zdědil po svém otci. Bylo mezi nimi i torzo Nového zákona z bratrské tiskárny v Kralicích nad Oslavou z roku 1601. „To když vzal člověk do ruky, tak to na něho najednou tak dýchlo. To byl start mé osobní sběratelské vášně,“ řekl Donát. Postupně uspořádal s dalšími kolegy několik výstav včetně té, která se v roce 2013 věnovala 400. výročí vytištění poslední bible v Kralicích.