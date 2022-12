Na Žďársku najdou běžkaři tuto zimu poprvé údaje o tratích na jednom webu

Mapy s aktuálním stavem celé této bílé magistrály teď začala zveřejňovat destinační společnost Koruna Vysočiny. Novinářům to dnes řekl žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město). Na údržbu stop mohou lyžaři přispět i pomocí QR kódů, které přibývají na informačních tabulích u tratí.

Bílá magistrála protíná Žďárské vrchy, táhne se od Bystřice nad Pernštejnem po Žďár nad Sázavou, od Hlinska po Nové Město na Moravě. Tratě jsou sice propojené, ale informace o nich propojené nebyly. „Takže my jsme se v rámci Koruny Vysočiny rozhodli, že všechny informace o těch lyžařských trasách sloučíme,“ uvedl starosta.

To, že budou mít lyžaři lepší přehled, by podle něj také mělo pomoci předcházet přeplnění nejznámějších běžkařských lokalit. „Typický příklad jsou Tři Studně (u Nového Města na Moravě), kde nezaparkujete, ale o pět deset kilometru dál máte v jiných místech naopak krásnou stopu bez návštěvníků,“ uvedl Mrkos. Na nové stránce se informace aktualizují, sbírá je od organizací, které tratě upravují. Prvním testem projekt prošel minulý víkend. „Má ještě nějaké ‚mouchy‘, co se týče funkčnosti, ale postupně ho zlepšujeme,“ řekl.