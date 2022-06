Polná zvažuje přestavbu tratě do Dobronína na cyklostezku, dá zpracovat studii

O podmínkách převodu tratě bude jednat se Správou železnic. Stavba cyklostezky bude záviset i na tom, jestli na ni bude možné dostat dotaci. Dřív se daly dotace získat. „Teď, vzhledem k tomu, jaká je situace, to nedokáže nikdo odhadnout,“ uvedl starosta Jindřich Skočdopole (nestraník). Kdyby se záměr podařilo uskutečnit do čtyř let, byl by to podle něj úspěch. Na studii dostane město od kraje podle krajského webu 390 800 korun.

Šestikilometrová trať mezi Dobronínem a Polnou byla podle údajů na internetu zprovozněná v roce 1904, pravidelné osobní vlaky tam nejezdí od roku 1982. Poslední roky tam už nejsou vypravované ani výletní vlaky, které dřív jezdily o pouti. Úsek tratě zřejmě využívá jako vlečku podnik, který je u Dobronína.

Zbývající část železnice do Polné je podle starosty ve špatném stavu, proto tam už nemůže vyjet ani výletní vlak.

Některým lidem v Polné se myšlenka na zrušení železnice nelíbí. Radnici napsali, že chtějí, aby trať zůstala, že by se tam jednou mohly vrátit vlaky. „Ne, že bych tomu nefandil. dělal jsem všechno pro to, aby se ta dráha opravila,“ řekl Skočdopole. Záležitost se táhne roky. Opravy kolejí a pražců by podle něj stály několik milionů korun. „Já jsem jednal na Kraji Vysočina, ti nepočítají, že by si objednávali vlakovou dopravu,“ uvedl.

Vznik cyklostezky bude podle starosty záviset i na tom, jak dopadnou jednání se Správou železnic.

Starosta Dobronína Ivan Sehnal (nestraník) řekl, že osobně by vznik cyklostezky přivítal, protože by to byla krásná projížďka mimo silnici. „Lidé jsou tam zvyklí jezdit k lékaři, do lékáren, přece jenom je to blíž, než Jihlava. I z tohoto pohledu by mi to přišlo rozumné,“ dodal. Z Dobronína by podle něj mohla výhledově vést trasa pro cyklisty na Střítež po lesních cestách.