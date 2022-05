Poslední chemická úpravna uranové rudy v ČR bude zbouraná do šesti let

Uranová ruda se tam netěží od roku 2017, uranový koncentrát se v závodě Geam vyrábí pouze v malém množství při čištění vody z odkališť a důlní vody. Záměr na odstranění chemické úpravny z 60. let minulého století už prošel zjišťovacím řízením EIA, závod teď bude žádat stavební úřad o povolení demolice. ČTK to řekl ředitel Geamu František Toman.

Chemická úpravna je několik kilometrů od Dolní Rožínky, pod šedesátihektarovým odkalištěm K I. Likvidaci úpravny budou pracovníci závodu provádět postupně od letoška. Napřed rozeberou kovové konstrukce. Mlýnici, přes 20 metrů vysoké loužicí nádrže a další související objekty následně budou bourat. „Materiál se proměří, co bude radioaktivní, bezpečně uložíme v odkališti,“ řekl Toman. Podle předpokladu budou kontaminované tři čtvrtiny materiálů. Ostatní by se mohly i prodat jako šrot. Asi dvouhektarový pozemek bude nakonec zatravněný.

V ČR bylo několik úpraven uranové rudy. Do 90. let kromě Rožné vydržely v Mydlovarech a ve Stráži pod Ralskem, poslední dvě už jsou zlikvidované. Náklady na demolici úpravny u Dolní Rožínky se podle projektu budou pohybovat okolo 60 milionů korun.

Chemická úpravna na Žďársku byla v provozu nepřetržitě od roku 1968 do prvního čtvrtletí 2017. Za tu dobu se tam zpracovalo 15,75 milionu tun uranové rudy, z níž bylo vyrobeno okolo 22 000 tun chemického koncentrátu. Představuje to 15 766 tun uranu. V období s největší těžbou v 70. letech pracovalo v chemické úpravně až 500 lidí. Nejdřív se ale ruda ze Žďárska vozila do jiných úpraven v ČR. Těžba u Rožné začala v roce 1957, ale první prognózy podle Tomana nebyly moc optimistické. „První úvahy o výstavbě úpravny jsou až v roce 1963, kdy i těžba potvrdila, že tady uran je,“ řekl.