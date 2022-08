Práce na analýze horkovodu z Dukovan postupují rychle

Teplo vznikající v jaderné elektrárně by mohlo Brno zbavit závislosti na plynu. Rozhodnutí o tom, zda horkovod budovat, má padnout na konci roku. „Z mého pohledu je to naprosto zásadní projekt, vidím ho jako prioritní. V poslední době, kdy prudce narůstají ceny energií, tak je pro mě skutečně velmi důležité, aby Brno bylo energeticky soběstačné,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Analýzy záměru horkovodu se podle ní ještě nedostaly k ekonomických modelům, ani k tomu, kdo bude stavbu investovat. „Nicméně, pokračuje to velmi rychle, doufáme, věříme, že už v září bychom měli mít nějaké další výstupy,“ řekla Vaňková. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš už dřív uvedl, že stavba by měla stát vyšší jednotky miliard korun.

Desítky let starý záměr oživila situace na trhu s plynem i obavy o jeho dostupnost. Městská společnost Teplárny Brno a energetická společnost ČEZ uzavřely memorandum o spolupráci na přípravě horkovodu 20. června. Horkovod by mohl být v provozu do deseti let.