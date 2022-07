Třebíč zve od pátku na třídenní Oživené židovské město

Oživené židovské město začne v pátek v 16:00. Jeho součástí budou hudební vystoupení, přednášky, filmy, dobová módní prohlídka i ukázka historické techniky hasičů. „Vrací se k nám Mackie Messer Klezmer Band. I když je to dřina tady celé tři dny hrát, tak si to tady užívají a do Třebíče jezdí rádi, jak sami říkají. Dokáží atmosféru vždycky rozpumpovat,“ řekla za pořádající Městské kulturní středisko Třebíč řekla Dagmar Juráňová. Turnovskou kapelu mohou lidé slyšet po celé tři dny. Bude jim patřit i závěrečné vystoupení v neděli odpoledne.