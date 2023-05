U zámku ve Žďáru nad Sázavou vznikne z 1600 krabic stavba inspirovaná tvorbou Santiniho

Francouzský umělec Olivier Grossetete bude jednotlivé části stavby připravovat s pomocí veřejnosti, 24. června je pak sestaví na terase před Muzeem nové generace. Dílo bude možné vidět do odpoledne v neděli 25. června, poté bude rozebráno. V tiskové zprávě to ČTK sdělili pořadatelé ze zámku rodiny Kinských.

Vizuální umělec žijící v Marseille tvoří díla z kartonu po celém světě, v České republice to bude poprvé. Do jeho stavby ve Ždáru nad Sázavou se může zapojit kdokoliv. Workshopy otevřené pro zájemce starší devíti let budou od 17. června celý týden v budově konventu a jejich účastníci budou pod vedením francouzského umělce a jeho týmu společně připravovat části pro finální kartonovou stavbu. Podle předpokladu organizátorů se tam denně vystřídá okolo 60 lidí.