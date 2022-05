Úpravy ve Starém Pelhřimově zřejmě dopravu omezí až v srpnu

Dopravní omezení začnou zřejmě až v druhé polovině letních prázdnin. ČTK to dnes řekl místostarosta města Josef Koch a vedoucí investičního odboru města Tomáš Petera. Práce jsou naplánované do konce června příštího roku.

„Cílem města je udělat akce tak, aby se udělaly komplexně, aby se k nim nemuselo vracet, předělávat je. Záměr zklidnění dopravy ve Starém Pelhřimově je starý, myslím si, pět let. Teprve teď je ten okamžik, kdy by se mohl uvést do života,“ řekl Koch.