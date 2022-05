V centru Jihlavy je nový parčík, je první částí obnovy Masarykova náměstí

„Na vrchu to možná vypadá, že je to jen vysazených pět nových stromů, ale ono to není jen pět nových stromů, protože ty stromy jsou vysázené do speciálního strukturálního substrátu a celá výsadbová místa tvoří jakýsi systém hospodaření s dešťovou vodou. Protože to, čeho chceme ve městě dosáhnout, je to, abychom co nejvíc dešťové vody zadrželi tam, kde spadne,“ řekla vedoucí odboru životního prostřední jihlavské radnice Katarína Ruschková.