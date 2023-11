Baťův kanál je unikátní atrakcí, jeho splavnost se má prodloužit o 20 km

Stavba kanálu začala 16. října 1934. Výstavbu inicioval a z velké části financoval Jan Antonín Baťa, majitel známé obuvnické firmy, který potřeboval levně přepravovat hnědé uhlí do svých závodů v Otrokovicích (tehdejším Baťově). Stát zase poskytl nemalé příspěvky na produktivní péči o nezaměstnané, kterých na kanále pracovalo v době hospodářské krize až 1500. Veškerá stavební činnost byla dokončena na podzim roku 1938.

Součástí kanálu bylo také 14 různě velkých plavebních komor, které překonávaly výškový rozdíl 18,2 metru. Dále dva pomocné jezy (na Veličce a Radějovce), 23 silničních a hospodářských mostů, sedm lávek, dva sklápěcí mosty, jeden zvedací most úzkokolejné dráhy a další. Z těchto stavebních prvků se ale dochovaly jen některé.

Plavebnímu a závlahovému účelu sloužil kanál jen krátce. Koncem války jej poškodila ustupující německá armáda a s nástupem komunismu začala tamní lodní doprava stagnovat. Vodní cesta chátrala až do poloviny 90. let, kdy se za vydatné finanční podpory místní a státní správy a Evropské unie stala ojedinělou turistickou atrakcí. Mezi využitelné vodní cesty se průplav opětovně zařadil zákonem o vnitrozemské plavbě z května 1995.

Turistům poprvé posloužil v roce 1996, tehdy se po něm projelo 5000 lidí. Letos se návštěvnost Baťova kanálu v porovnání s loňskem zvýšila a přiblížila se k dosud rekordnímu roku 2020. Povodí Moravy zaznamenalo 38 751 proplutí lodí, meziročně o 100 více. Komorami proplulo 181 546 lidí, což je o 3000 více než loni, uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Před třemi lety to bylo téměř 194 000 lidí.

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) letos v červnu podepsalo smlouvu s firmou, která postaví plavební komoru Sudoměřice–Rohatec. To umožní splavnost kanálu prodloužit na jihu o sedm kilometrů, a to ke konci roku 2025. Díky stavbě plavební komory, první nové po 85 letech, bude možné v letní sezoně v roce 2026 poprvé doplout z přístavu ve slovenské Skalici až do Hodonína. ŘVC stavbu za 340 milionů korun zahájilo v srpnu. Její součástí je také rozšíření a prohloubení koryta Radějovky až po soutok s Moravou.