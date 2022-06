Do participativního rozpočtu ve Vsetíně lidé navrhli tři projekty

V participativním rozpočtu mohou lidé rozhodovat o využití části městského rozpočtu na jimi navržené projekty. „Od března do května tedy obyvatelé města starší 15 let mohli posílat návrhy projektů zaměřené na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí. Nedílnou součástí každého návrhu byl rámcový popis a rozpočet projektu,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň (ANO).

Přišly tři návrhy, které se týkají rekreačních aktivit, jež do konce srpna posoudí s předkladateli odborníci. Od poloviny září do konce října bude anketa o tom, který projekt radnice v příštím roce, nejpozději do poloviny roku 2024, uskuteční.