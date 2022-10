Do Valašského Meziříčí přijedou cimbalisté ze 17 zemí

Na programu jsou koncerty, výstava 30 let světové cimbálové asociace, přednášky i workshopy, sdělili ČTK pořadatelé.

„Je to pro nás výjimečná a slavnostní událost, protože světový kongres se v Česku konal naposledy před 29 lety v Brně,“ uvedla za pořadatele Růžena Děcká. „Hudba a láska k cimbálu nás spojuje napříč kontinenty, i když nástroje se odlišují jak názvem, tak zvukem tónů či vzhledem. Cimbál zní pokaždé trochu jinak, a to je na něm to nejkrásnější,“ uvedla Děcká.