Festival Masters of Rock přivítá fanoušky z 30 až 40 zemí, vyprodaný ale nebude

Přehlídka se v areálu vizovické likérky Rudolf Jelínek uskuteční od 13. do 16. července. Za čtyři dny nabídne 19. ročník Masters of Rock na dvou pódiích vystoupení 80 kapel. „Návštěvníků bude letos o něco méně než na loňském vyprodaném ročníku, který byl dvakrát přeložený a až napotřetí to vyšlo. Takže v letošním roce, už teď můžu říct, nebude vyprodáno. Budou se prodávat vstupenky na místě, a dokonce po dlouhé době už jsou v prodeji vstupenky jednodenní,“ uvedl Daron. V minulých letech pořadatelé nabízeli pouze čtyřdenní permanentky.