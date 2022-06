Kroměříž zahájila ostrý provoz parkovacího domu, nové je centrum pro turisty

Město uvedlo parkovací dům do zkušebního provozu v únoru. Podle starosty Jaroslava Němce (Nezávislý) se od té doby neobjevil žádný problém, který by bránil řádnému užívání stavby. „Parkovací dům i jeho příslušenství je hotové a může začít sloužit lidem. Těší mě, že na začátku sezony otevíráme centrum pro turisty, které bude jejich vstupní bránou do Kroměříže,“ uvedl starosta.