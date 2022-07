Lidé v Buchlovicích oslavovali česnek, úroda na jižní Moravě je slabší než loni

Za kilogram česneku lidé v Buchlovicích zaplatili od 150 do 270 korun. Ceny se lišily na základě druhu nabízeného česneku i jeho velikosti. Stánků s česnekem bylo méně než v předchozích ročnících festivalu. „Prodejců, to se někteří podivovali, je pouze 17. My jsme byli samozřejmě zvyklí na 25, 30 až 35. Ale je to tak, že všichni stárneme a už pěstování někteří zanechali. Někteří zase při tom tichém období využili internetu. Vybudovali si tady některé kontakty, které zúročili a zúročují dál,“ řekl Miloslav Hrdý z pořádající Folklorní agentury Buchlov.