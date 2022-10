Mezi Bylnicí a Vlárským průsmykem nepojedou déle než dva týdny vlaky

Od začátku tohoto týdne je výluka na jednokolejné trati 303 mezi Kroměříží a Hulínem na Kroměřížsku. Skončí v úterý 11. října v 17:00, do té doby budou cestující vozit autobusy. Do středy 12. října nepojedou denně v čase od 09:40 do 10:10 vlaky ani na dvoukolejné mezistátní elektrizované železniční trati 280 v úseku mezi Jablůnkou na Vsetínsku a Vsetínem. Také tam jezdí náhradní autobusy.

Na stejné trati musejí lidé s dočasným omezením provozu počítat také mezi Vsetínem a Valašskou Polankou, a to do středy 12. října a znovu od úterý 18. října do středy 26. října, denně v čase od 09:50 do 10:40 a od 11:15 do 12:00. I v tomto případě přepravují lidi namísto vlaků autobusy. Stejně je tomu na jednokolejné trati 282 mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi na Vsetínsku. Dlouhodobá výluka tam platí od července, omezení by mělo trvat do 10. prosince.