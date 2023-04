Při dostavbě zlínské nemocnice by měly vzniknout stovky parkovacích míst

Při chystané dostavbě a modernizaci nemocnice by měly vzniknout stovky parkovacích míst v podzemních parkovištích nových objektů. Varianty dopravního napojení areálu jsou tři, řekl dnes zastupitelům předseda představenstva KNTB Jan Hrdý.

Plán kraje počítá nejdříve se stavbou porodnice za 1,1 miliardy korun, zahájena by měla být na přelomu let 2024 a 2025. O tři roky později by měl začít vznikat nový centrální pavilon urgentní medicíny, který by měl stát asi čtyři miliardy korun, stavět by se měl tři roky. Spolu s dalšími investicemi a rekonstrukcemi by se do rozvoje nemocnice mělo dát v nadcházejících letech šest miliard korun. Vedení kraje a nemocnice představilo plán rozvoje KNTB v únoru, kraj jej poté představoval veřejnosti i odborníkům. Podle Hrdého se dopracovaly otázky parkování a dopravního napojení. Podmínkou je schválení změny územního plánu v areálu nemocnice, zastupitelé Zlína by se jím měli zabývat v květnu.

Pod všemi novými objekty by podle Hrdého měla být parkoviště. „S dalším kapacitním podzemním parkováním počítáme ještě pod zelenou plochou Gahurova prospektu a i ve východní části areálu nemocnice vyhledáváme místo pro kapacitní parkování,“ uvedl Hrdý. V areálu je asi tisícovka parkovacích míst, přibýt by jich měly stovky. Varianty dopravního napojení areálu jsou podle Hrdého tři, první počítá se stávající infrastrukturou, druhá s napojením na chystaný obchvat Zálešné. Nemocnice připravuje i vlastní variantu, kterou chce představit zlínskému magistrátu.

Zastupitelé dnes opět srovnávali modernizaci KNTB s novou nemocnicí, ve Zlíně-Malenovicích ji chtěl postavit bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který je nyní opozičním zastupitelem. Již dříve uvedl, že plán na modernizaci KNTB je časově nereálný a že nemůže trvat méně než 15 let. Opoziční zastupitel Miroslav Adámek (STAN) požadoval, aby se oba projekty porovnaly. Podle něj by v případě nové nemocnice již stála hrubá stavba. Podle hejtmana Radima Holiše (ANO) však podklady ukazují, že by stavba nové nemocnice nemohla začít dříve než ve druhé polovině roku 2025. Současné vedení projekt nové nemocnice zastavilo. Holiš tehdy uvedl, že by náklady nebyly osm miliard korun, jak Čunek uváděl, ale bylo by to 15 miliard i více a kraj si to nemůže dovolit.

Lidovecká zastupitelka Michaela Blahová se obávala dopadu na pacienty při stavebních pracích v KNTB. Podle Hrdého by však investice do budov v KNTB za provozu byly nezbytné i v případě, než by vznikla nová nemocnice v Malenovicích. Varianta, že by se péče přerušila, poté se stavělo a poté znovu péče obnovila, je podle Hrdého nereálná kvůli nedostatku akutních lůžek a výpadku péče.