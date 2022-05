V holešovském zámku jsou vystaveny ručně vyráběné panenky Aleny Dynkové

Dynková vyrábí malé dekorativní panenky i velké porcelánové panenky, u kterých koupí základní tělo a navrhne a ušije pro ně oblečení, stylizuje je do navržené scény, vybere paruku, namaluje obličej a výraz a pomocí drátků zafixuje do požadované pozice. „Pořád je na čem pracovat, co rozvíjet, aby detaily byly dokonalé. Miluji kombinace materiálů, plátno, dřevo, kov, přírodní materiály, to všechno patří ke stylizaci mých panenek. Když vyrobím babičku, můžu k ní třeba přidat děti, které běhají kolem,“ uvedla Dynková, která by podle svých slov chtěla dělat panenky v životní velikosti. „Jak jsem měla ráda malinké, tak se začínám ohlížet po větších v reálné velikosti,“ uvedla autorka.