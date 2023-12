V rožnovském skanzenu bude o víkendu živý betlém

Letos je to 30 let od prvního uvedení tohoto programu ve Valašském muzeu v přírodě. „Při psaní scénáře vycházel autor Jaroslav Štika z Evangelia sv. Matouše a z tradice takzvaných vánočních pastýřských her, nazývaných též pastuši, betlemáři. V roce 2011 doznal původní scénář změn. Přibyly autentické záznamy pastýřské hry z moravsko-slovenského příhraničí a koledy místního učitele Josefa Tvarůžka,“ uvedla mluvčí muzea Pavlína Polášková.