Ve Valašských Kloboukách se staví cyklostezka a cyklotrasy. Omezí to dopravu

Ve druhé polovině týdne se začne s pokládkou finálního asfaltového povrchu na cyklostezce ze sídliště Palackého do ekoparku a v příštím týdnu naváže frézování v úsecích, kde mají být cyklotrasy, sdělila dnes ČTK mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Díky projektu Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí se do nových úseků cyklotras a cyklostezek na valašskoklobouckém katastru investuje přes 15 milionů korun, z toho 13,7 milionu se městu vrátí formou dotace. Vyrostou téměř čtyři kilometry cyklotras, z toho 3,7 kilometru po místní komunikaci na Královec. Nová cyklostezka ze sídliště Palackého do ekoparku Trhovisko bude měřit přes 0,6 kilometru,“ uvedla Zvonková.

Jednodenní uzavírka na Trhovisku začne ve čtvrtek a asfaltové vrstvy během stavbaři položí na cyklostezce i na účelové komunikaci, která vede k silnici I/57. „Od 4. května se pak obyvatel v ulici Koželužská dotkne krátkodobá uzavírka místní komunikace, při které bude stavební firma frézovat starý povrch a den nato provede pokládku nového asfaltu. Majitele rodinných domů jednotlivě kontaktujeme s podrobnostmi a do poštovních schránek jim přijde i informační leták,“ uvedl vedoucí odboru investic a strategického rozvoje města Radek Bařinka.

Od 4. do 8. května se bude pracovat na parkovišti za učilištěm a ve vjezdu do průmyslového areálu, kde se trasa napojí na cyklostezku začínající v zahrádkářské lokalitě. Od 4. do 13. května se bude frézovat a pokládat povrch na místní komunikaci od pily směrem na Královec. „V průběhu stavby je nutné počítat s omezením provozu, a proto prosíme řidiče o respektování dopravního značení. Pokládka asfaltu si vyžádá úplnou uzavírku, jejíž termín upřesníme podle postupu prací,“ uvedl Bařinka.