Skanzen Rochus v Uherském Hradišti zve na nedělní zahájení pastvy ovcí a stavění máje

V tiskové zprávě to dnes ČTK za organizátory sdělila Veronika Žídková.

Areál bude otevřený od 10:00 do 17:00. Chasa z Uherského Hradiště – Mařatic se členy folklorního souboru Cifra připraví májku. „Návštěvníci se mohou zapojit do odkornění kmene májky nebo pomoci děvčatům z Cifry s výrobou krepových růžiček a se zdobením májky. V poledne se májka začne zvedat, a to pěkně postaru s pomocí žebřů, tyčí a provazů. Pak se bude pod májkou zvesela zpívat a hrát,“ uvedla Žídková.