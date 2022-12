Vsetínská nemocnice bude mít příští rok magnetickou rezonanci

Rentgenové i CT vyšetření využívá rentgenového záření, což představuje pro pacienta zátěž, i když malou. „Magnetická rezonance nemá žádné nežádoucí účinky, na druhou stranu je to vyšetření, které je poměrně nákladné a časově náročné. Při diagnostice se vždy postupuje od toho nejjednoduššího a nejrychlejšího vyšetření, které máme k dispozici, až po to nejsložitější,“ uvedla primářka. Mezi případy, kdy se dělá CT vyšetření na prvním místě, patří úrazy a havárie. „CT je udělané velmi rychle, takže lékař se dostane k informacím, které potřebuje vědět, tak, aby mohl včas zasáhnout. Magnetická rezonance se zase primárně indikuje u dětí, kde se chceme vyvarovat radiační zátěži,“ uvedla primářka.

Rentgenové vyšetření dělá nemocnice až u 130 pacientů denně. „Některý pacient má i více než jeden snímek, snímkují se celé páteře, více kloubů a podobně. Samotné rentgenové vyšetření má stále svoji hodnotu,“ uvedla Ludvová. Bonusem je podle ní to, že snímky jsou k dispozici v digitální podobě. „Je to velké urychlení provozu. Dříve se po exponování musel film vyvolat, to trvalo někdy i deset minut, a pak ještě dopravit k lékaři. Dnes je snímek k dispozici během pár sekund. Takže lékař, tím, že máme propojené přístroje přímo s datovým úložištěm, má snímky k dispozici opravdu velmi rychle,“ uvedla primářka.