Výročí úmrtí Tomáše Bati připomenou ve Zlíně výstavy i baťovské publikace

Nadace Tomáše Bati se rozhodla připomenout 90 let od posledního vzletu Tomáše Bati i letošní 700. výročí od první písemné zmínky o Zlíně vydáním tří baťovských publikací. Jde o „Zámožnost všem“, kde Baťa poukazoval na důležitost finanční gramotnosti. Druhá brožura nese název Do nové práce.

„Byla to malá, útlá publikace, která seznámila každého nově příchozího spolupracovníka s hlavní filozofií firmy Baťa. Vyšla v několika vydáních, která se jemně lišila. Nejzásadnější rozdíl je mezi vydáními v letech 1927 a 1933, proto jsme se rozhodli vydat obě verze zároveň. Je to neskutečně nadčasový dokument, ze kterého je patrné, že už v roce 1927 připravila firma Baťa pro své spolupracovníky několik desater – například Duševního zdraví, Fyzického zdraví i Deset důvodů, proč si zacvičit. Tato útlá publikace je inspirací i pro mnoho současných firem v tom slova smyslu, že napovídá, co by měla obsahovat adaptační brožura pro všechny nově příchozí,“ uvedla manažerka nadace Gabriela Končitíková.